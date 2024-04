Lazio-Juve, Tudor tarantolato e Allegri in difficoltà: come Max sta vivendo il match

La Juve di Allegri sotto nel risultato all’Olimpico, il tecnico bianconero cammina nervosamente e parla con la panchina senza trovare spunti

Mezz’ora di gioco, la Lazio ha avvicinato la Juventus con un gol di Castellanos che ha animato ancora di più l’Olimpico biancoceleste. La squadra di Tudor ha il pallino del gioco, i bianconeri si chiudono abbastanza bene e a spezzare l’equilibrio è infatti un calcio piazzato con la marcatura approssimativa di Alex Sandro sull’argentino.

Poi gli ospiti provano a venire fuori, hanno una grandissima occasione con Vlahovic ma Mandas è bravo a respingere di piede. In generale la Lazio sembra più viva, così come il suo tecnico rispetto a quello juventino. Tudor ci crede, lo dimostra ogni sua fibra già dal primo minuto, telecomandando i suoi giocatori in ogni movimento. Chiede ai suoi di rimanere strettissimi tra i reparti, corti e compatti, poi guida anche Mandas sui rinvii, è tarantolato, quando qualcuno gli capita a tiro lo abbraccia e lo carica mentre gli dà indicazioni. Dall’altra parte c’è un Allegri che pare un po’ in confusione, si sbraccia solo in un’occasione nei primi minuti. Poi passeggia nervosamente, si consulta tantissimo con il suo vice Landucci, con gli altri componenti della panchina, cerca l’ispirazione che per ora non c’è. Dà qualche indicazione, non troppo convinta. La Juve è ancora avanti nel conto totale, non sta rischiando granché ma c’è la sensazione che qualche rischio possa correrlo.