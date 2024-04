La decisione di Pioli dopo Milan-Inter: non era mai successo

La decisione presa nel post gara non è piaciuta davvero a nessuno. Ecco cosa è successo al termine del derby, che ha consegnato lo Scudetto all’Inter

Una serata totalmente da dimenticare per il Milan. La squadra rossonera è stata sconfitta, ancora una volta, dall’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno così potuto festeggiare lo Scudetto in casa del Diavolo.

Stefano Pioli le ha provate tutte, ha cambiato le carte in tavola, rinunciando ad un centravanti per cercare di difendersi meglio, ma il gol di Acerbi è arrivato fin troppo subito. Poi la rete di Thuram ha di fatto chiuso il match, che Tomori ha provato a riaprire. Gli assalti finali del Diavolo, però, hanno portato solo due espulsioni, quelle di Theo Hernandez e Calabria.

Milan-Inter, niente conferenza stampa per Pioli

Il derby del Milan e del suo allenatore si è dunque chiuso nei peggiori dei modi. Stefano Pioli non avrà altre occasioni per rifarsi, con la separazione che arriverà al termine della stagione.

Un mister, quello rossonero, che ha preferito non presentarsi in conferenza, decidendo di fatto di non spiegare le proprie idee ai giornalisti, che erano in sala stampa ad attenderlo. Una scelta che Pioli non aveva mai fatto prima in stagione: un segnale chiaro di come l’avventura al Milan del tecnico sia ormai agli sgoccioli.

Bisognerà dunque attendere per capire qual era la priorità nel derby (lo aveva affermato, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it), che avrebbe dovuto spiegare al termine del match.