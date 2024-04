Inzaghi sul tetto d’Italia: “Ora qualcuno parlerà meno. Io lo faccio con grandi trofei”

Inzaghi sul tetto d’Italia, le parole dopo lo Scudetto: “Ora qualcuno parlerà meno. Io parlo con grandi trofei”. Le dichiarazioni dell’allenatore

Simone Inzaghi può festeggiare dopo lo Scudetto, vinto dalla sua Inter nel Derby contro il Milan.

Il tecnico nerazzurri ha parlato così a ‘DAZN’: “È una bellissima sensazione, abbiamo fatto qualcosa di incredibile ed è giusto condividerlo. Ci sono tanti protagonisti: dai giocatori al presidente che è sempre stato con noi, a mia moglie Gaia, ai miei bambini e ai miei genitori. Tante volte non riesco a lasciare il lavoro fuori casa, loro sono stati fondamentali per me”.

L’allenatore ripercorre le tappe più difficili prima della seconda stella: “Abbiamo fatto parlare qualcuno che ora parlerà meno, ma non voglio togliermi nessun sassolino: ho solo da far vedere grandi trofei che condivido con i miei straordinari giocatori. Ora voglio festeggiare con i tifosi perché se lo meritano”.

Inter, Inzaghi: “È nato un ciclo nonostante le difficoltà”

Sulla scelta dell’Inter: “Molti mi dicevano non l’Inter, ma qualcosa mi diceva che dovevo venire qui. Non c’era solo l’Inter, la mia scelta era mirata. Ho lavorato con Marotta, conosco Baccin, Ausilio e Zanetti e sapevo che avremmo potuto continuare un ciclo nonostante le difficoltà”.

“So già che la dirigenza sta lavorando per far migliorare la squadra sapendo che avremo dei paletti che ogni tanto potremmo superare”. La chiosa finale è già proiettata sulla prossima stagione. Adesso, però, è il momento dei festeggiamenti in casa nerazzurra.