Come Djalo, la Juventus concede il bis: Inter fregata nuovamente

La Juventus gioca nuovamente d’anticipo e frega l’Inter: nuovo caso Djalo, Giuntoli concede il bis

Con il campionato ormai deciso, per l’Inter è già tempo di pensare al calciomercato e agli acquisti e le cessioni da fare per costruire una squadra ancora più forte e in grado di ripetersi in Italia e fare meglio in Europa.

Come detto da Zhang domenica mattina, la società nerazzurra vuole ripartire da Simone Inzaghi che si aspetta rinforzi importanti per ripetere la trionfale cavalcata di questa stagione. Considerata la situazione societaria, Marotta e Ausilio saranno chiamati a fare un altro mercato all’insegna della sostenibilità e i due dirigenti si sono già mossi garantendo per il prossimo anno l’arrivo a zero di due importanti rinforzi: Zielinski e Taremi.

Due calciatori in scadenza, marchio di fabbrica dell’amministratore delegato dell’Inter. Ma oltre a iraniano e polacco, l’Inter è sulle tracce anche di un altro calciatore con il contratto in scadenza: Mario Hermoso. Il problema è rappresentato dalla forte concorrenza che c’è sul difensore spagnolo dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, via Bremer: così la Juve arriva ad Hermoso

L’interesse dell’Inter per Hermoso non rappresenta certo una novità, ma i nerazzurri sanno che dovranno fare i conti con una concorrenza molto folta, viste le condizioni economiche dell’affare e la qualità del calciatore.

Tra le rivali c’è anche la Juventus e, stando a quanto riportato da ‘masfichajes.com’, i bianconeri balzerebbero in pole per l’acquisto del calciatore se dovesse concretizzarsi un’offerta importante del Manchester United per Bremer. Il difensore brasiliano piace molto in Premier League e una sua cessione potrebbe rappresentare il preludio all’arrivo proprio di Hermoso. Sullo spagnolo, oltre alle due italiane, c’è da segnalare anche l’interesse dell’Aston Villa e di altri club di Premier LEague, compreso gli stessi Red Devils, nel caso non dovesse arrivare a Bremer.