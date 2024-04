Allegri fa ‘sparire’ i cambi: le sostituzioni fantasma in Lazio-Juventus

La Juventus sotto di due gol contro la Lazio ed Allegri temporeggia in panchina con Yildiz rimandando a scaldarsi

Un gol per tempo e la Juventus si è ritrovata sotto di due rete contro la Lazio. Punteggio uguale a quello dell’andata della semifinale di coppa Italia, ma con squadre invertite. I bianconeri rischiano così di veder sfumare la possibilità di approdare in finale e hanno bisogno di un gol per ritornare in vantaggio nel doppio confronto ed evitare i tempi supplementari.

Una situazione che non ha fatto certo stare tranquillo Allegri che già sul finire del primo tempo, quando il punteggio era ancora di 1-0, si è letteralmente infuriato con McKennie, mandando a riscaldare Miretti. Alla fine, dopo l’intervallo, il tecnico ha deciso di non effettuare nessuna sostituzione con Miretti che si è riaccomodato in panchina e l’americano regolarmente sul terreno di gioco.

Ma c’è anche un altro calciatore che sembrava sul punto di entrare in campo e che alla fine è stato rimandato a scaldarsi: si tratta di Kenan Yildiz, sempre invocato dal popolo bianconero quando si tratta di cercare di riprendere una partita.

Lazio-Juventus, Allegri e le sostituzioni fantasma

Dopo aver subito il gol del 2-0, per la Juventus c’è poco altro da difendere e, infatti, sembrava essere arrivato il momento di far entrare in campo il giovane attaccante turco.

Allegri però non ha voluto accelerare il momento del cambio: intorno al sessantesimo, quando il 19enne era ormai pronto a fare il suo ingresso sul terreno di gioco, l’allenatore lo ha mandato nuovamente a scaldarsi, dicendo che non era ancora il momento per la sostituzione.

Stessa sorte è toccata anche a Weah qualche minuto più tardi. Anche l’americano era ormai pronto a fare il suo ingresso in campo e si era anche tolto il fratino quando Allegri ha preferito temporeggiare ancora: per l’ex Lille non c’è stato altro da fare che tornare a indossare il fratino e riprendere il riscaldamento.

Una tripla sostituzione ‘fantasma’ che è diventata reale soltanto a partire al 70′ quando è stato mandato in campo proprio Weah al posto di Cambiaso che non ha preso bene il cambio, lamentandosi con Allegri per essere stato sostituito e invitando il proprio tecnico a stare più tranquillo in panchina. Dodici minuti più tardi sono entrati anche Milik e Yildiz per Vlahovic e McKennie.