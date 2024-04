Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 22 aprile 2024

La Gazzetta dello Sport titola ‘Scudetto o scherzetto’ nel giorno del tanto atteso derby ‘mai visto’ tra Milan e Inter che può valere lo scudetto ufficiale per i nerazzurri, con tanto di seconda stella. In taglio basso ‘Roma-Bologna come una finale’, la sfida tra De Rossi e Motta per la Champions. E poi ‘De Ketelaere apre la via. L’Atalanta corre ovunque’. Infine l’intervista a Del Piero: “Juve, la risalita sarà difficile. E ci vorrà tempo”.

Il Corriere dello Sport invece apre con ‘La notte delle stelle’, con Lautaro e Leao in prima pagina. I titoli continuano con ‘Roma-Bologna, punti d’oro’, ‘Kouame, la Viola risale’.

Su Tuttosport invece si apre con ‘Juve, ricorda quanto vali’, alla vigilia del ritorno con la Lazio che mette in palio la finale di Coppa Italia. In taglio alto ‘Derby scudetto con le spine’. E poi la delusione granata per il pareggio col Frosinone che allontana l’Europa: ‘FallimentTORO’.

Rassegna stampa, la prima pagina dei quotidiani esteri

All’estero invece andiamo direttamente in Spagna, il giorno dopo il ‘clasico’ tra Real Madrid e Barcellona vinto dai Blancos tra le polemiche.

AS titola con ‘Campeon virtual’, visto che il Real ha 11 punti di vantaggio a 6 partite dal termine del campionato. Sul Mundo Deportivo invece l’attenzione è sulla rete non assegnata a Lamine Yamal: ‘Era gol’, il titolo in prima pagina il quotidiano.