Milan-Inter si scalda subito: Adli furioso

Si accendono subito gli animi a San Siro, con Yacine Adli protagonista. Ecco cosa è successo all’ottavo minuto del match tra Milan e Inter

È salita subito la tensione a San Siro, nel derby tra Milan e Inter, che può assegnare lo scudetto ai nerazzurri. Dopo le coreografie, dedicate entrambe alla conquista del campionato sugli spalti, è iniziato il derby sul terreno di gioco del Meazza.

Yacine Adli è così diventato subito il protagonista della sfida, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A: il francese ha prima perso due palloni davvero velenosi, con la squadra di Simone Inzaghi che ha avuto la possibilità di ripartire velocemente in contropiede, ma senza far male.

Poi il francese è andato a muso duro nei confronti di Barella dopo uno scontro di gioco a centrocampo. Gli animi si sono subito scaldati e ne è nata una sorta di parapiglia, che ha coinvolto altri calciatori, come Mkhitaryan. I nerazzurri hanno poi chiesto il cartellino giallo all’arbitro. Ma Andrea Colombo ha deciso di non ammonire l’ex Bordeaux.