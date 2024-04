DIRETTA Serie A, Roma-Bologna: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di De Rossi e il Bologna di Thiago Motta in tempo reale

La Roma ospita il Bologna nella Capitale nel primo posticipo del lunedì valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, 14esimo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave Champions che sarà diretto dall’arbitro internazionale Maresca della sezione di Napoli.

I giallorossi di De Rossi vogliono proseguire il loro momento magico iniziato nel derby vinto contro la Lazio e proseguito nel doppio successo sul Milan che è valso la qualificazione alla semifinale di Europa League. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per ridurre il gap in classifica con gli emiliani per poi provare il sorpasso nel recupero degli ultimi 18 minuti più recupero di giovedì prossimo contro l’Udinese. I rossoblu di Thiago Motta, invece, sognano il colpaccio per tornare a vincere dopo i due pareggi di fila a reti inviolate contro il Frosinone e il Monza che hanno rallentato la corsa al quarto posto. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i felsinei si sono imposti con il punteggio di 2-0 grazie al gol messo a segno da Moro e all’autorete di Kristensen. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Bologna live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Bologna

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Aebischer, Freuler; Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 83, Milan* 69, Juventus 64, Bologna* 59, Roma** 55, Atalanta* 54, Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina* 47, Torino 46, Monza 43, Genoa 39, Lecce 35, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Udinese* 28, Frosinone 28, Sassuolo 25, Salernitana 15.

*una partita in meno

**due partite in meno