DIRETTA Serie A, Derby Milan-Inter | Le formazioni ufficiali LIVE

Si chiude la lunghissima trentatreesima giornata del campionato di Serie A con l’atteso derby tra il Milan e l’Inter

Dopo le gare disputate nel weekend, si chiude la trentatreesima giornata del campionato di Serie A con la sfida più importante e attesa di questo turno: il derby meneghino tra il Milan e l’Inter.

I rossoneri, guidati in panchina da Stefano Pioli, probabilmente al suo ultimo derby viste le ultime indiscrezioni che circolano sul futuro della guida tecnica, arrivano a questo appuntamento dopo la cocente eliminazione patita ai quarti di finale di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi, con i giallorossi che hanno surclassato i rivali in tutto e per tutto. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi si avviano a vincere il ventesimo Scudetto della storia del club, attualmente guidato dal presidente Steven Zhang, e potrebbero chiudere la pratica già questa sera se dovessero vincere la stracittadina: un vero e proprio schiaffo morale ai ‘cugini’, festeggiare la conquista del titolo di campione d’Italia in questa partita così speciale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI DERBY MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. All. Pioli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: