Società, futuro, Inzaghi: Zhang rompe il silenzio e dice tutto

Steven Zhang è tornato a parlare e ha spiegato quale sarà il futuro dell’Inter: tra società, futuro e Inzaghi, le parole del presidente nerazzurro

Resta, anzi è pronto a raddoppiare. Steven Zhang è tornato a parlare e ha chiarito quale futuro attende l’Inter nei suoi programmi.

Il presidente nerazzurro, ospite al Gp di Cina di F1, è stato intervistato da ‘Sky’ e ha parlato degli argomenti più caldi in casa interista. “Quest’anno sono felice, sono fiero come presidente e non potrei essere più contento. La cosa più importante per il nostro club è l’obiettivo finale”. Inevitabile parlare anche della questione societaria: “Negli ultimi sette anni, ogni giorno ci sono state voci: continueremo a vincere con questo club. Abbiamo vinto sei trofei, siamo vicini al settimo: sarà un grande lascito. Nessuna di queste voci è vera, continuerò a lottare” le parole del presidente nerazzurro.

Inter, Zhang conferma Inzaghi: “È un dono”

Non solo la sua permanenza alla guida dell’Inter, ma anche quella di Simone Inzaghi, condottiero del viaggio verso la seconda stella.

“Lautaro è un giocatore vincente lo abbiamo visto crescere ed Inzaghi è un dono come allenatore. Lavorare con lui mi dà calma e fiducia, non c’è alcun dubbio che continueremo a lavorare insieme”.