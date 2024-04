HIGHLIGHTS | Tris salvezza del Lecce, il Sassuolo affonda

Il Lecce sbanca Sassuolo per 3-0 e adesso vede la salvezza molto vicina, ko che invece mette davvero nei guai i neroverdi

Lo scontro salvezza del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Lecce va ai pugliesi, che passano per 3-0 in Emilia con pieno merito. Seconda vittoria di fila per gli uomini di Gotti, adesso molto vicini all’obiettivo, mentre la situazione per i neroverdi di Ballardini adesso si fa quasi disperata.

Esce dai blocchi molto meglio il Lecce, che azzanna la partita e dopo un quarto d’ora è già avanti di due reti. Con la complicità della difesa del Sassuolo, che quasi osserva senza colpo ferire il colpo di testa di Gendrey su lungo cross da calcio di punizione e l’inserimento di Dorgu su traversone di Gallo. Doppio colpo shock per i neroverdi, la cui reazione si sostanzia solo in un colpo di testa di Pinamonti fuori di pochissimo. Brillanti i pugliesi, che vanno vicini alla terza rete con Piccoli. Che nella ripresa non fallisce l’appuntamento, lanciato in contropiede a campo aperto da Krstovic. Ultima mezz’ora quasi di accademia per i giallorossi, solo Consigli evita la quarta rete a più riprese salvando sui vari Piccoli, Oudin, Krstovic. Il Sassuolo prova a scuotersi ma non va al di là di un paio di occasioni per il gol della bandiera con Mulattieri e il solito Pinamonti. Il verdetto fa rumore: momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione il Lecce, rimane penultimo e sempre più a rischio il Sassuolo.

SASSUOLO-LECCE 0-3 – 11′ Gendrey, 15′ Dorgu, 61′ Piccoli

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus* 64, Bologna 59, Roma** 55, Atalanta** 51, Lazio* 50, Napoli* 49, Torino 45, Fiorentina** 44, Monza 43, Genoa* 40, Lecce *35, Cagliari* 32, Empoli* 31, Udinese** 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo* 26, Salernitana 15

*una partita in più

**una partita in meno

