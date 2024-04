Gasperini non ci sta: “Questa è un’idiozia, alimentata da chi è frustrato”

Gian Piero Gasperini accende il post gara, dopo il successo contro il Monza. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta

Continua la grande stagione dell‘Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, dopo essere volati in semifinale di Europa League, hanno vinto anche in campionato, battendo 2 a 1 il Monza.

L’avventura dei nerazzurri è davvero senza pausa: ora bisognerà tornare a pensare alla Coppa Italia, per il match di ritorno contro la Fiorentina, prima del doppio incontro con il Marsiglia.

L’Atalanta è ormai da anni protagonista sia sulla scena italiana che su quella europea. Al momento però l’avventura di Gasperini non ha portato alla conquista di alcun titolo. A Dazn così al tecnico dei bergamaschi è stato chiesto se “nel calcio si è vincenti solo se si vince un titolo”.

La risposta di Gasperini è stata chiara: “Questa è un’idiozia, che tanti dicono. Vorrei chiedere se fai solo il giornalista e non sei un direttore sei un perdente? Nella tua carriera per fare degli articoli sei passato da dei traguardi, se no nella vita tutti si ammazzano, tutti sono perdenti. Ma non funziona così, questa è un’idiozia grande una casa, alimentata forse da chi è frustrato. Ognuno di noi cerca di far vivere al meglio le persone che ha vicino o cerca di dare soddisfazioni ai propri figli, alla propria famiglia. Io mi ritengo fortunato perché la maggior parte dei tifosi a Bergamo mi gratificano, è stato così a Genova e a Crotone, poi magari non è una coppa, ma è un tema enorme”.