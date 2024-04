DIRETTA Serie A, Sassuolo-Lecce 0-2 | Gendrey-Dorgu, uno-due micidiale dei pugliesi! LIVE

Lunch match della trentatreesima giornata di Serie A, Sassuolo-Lecce verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Il palinsesto domenicale del trentatreesimo turno di campionato si apre con Sassuolo-Lecce. Scontro salvezza di vitale importanza soprattutto per i padroni di casa, l’incontro del ‘Mapei Stadium’ è uno degli incontri più importanti di questa giornata di Serie A, come testimonia anche la designazione arbitrale di Daniele Doveri, uno dei direttori di gara più preparati nel panorama italiano.

Reduce dallo scoppiettante pareggio per 3-3 contro il Milan, la squadra allenata da Davide Ballardini vuole una vittoria per uscire momentaneamente dalle ultime tre posizioni di classifica in attesa del risultato del Frosinone, impegnato in casa del Torino nel pomeriggio. I salentini, dal canto loro, dopo quello contro l’Empoli della scorsa settimana sperano di vincere un altro scontro diretto per la salvezza. In caso di successo, l’undici di Luca Gotti raggiungerebbe l’invidiabile quota di 35 punti in classifica. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sassuolo-Lecce

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Mateus Henrique, Bajrami; Defrel, Thorstvedt, Laurentie, Pinamonti. All. Ballardini

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Dorgu, Rafia; Oudin, Krstovic, Piccoli. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus* 64, Bologna 59, Roma** 55, Atalanta** 51, Lazio* 50, Napoli* 49, Torino 45, Fiorentina** 44, Monza 43, Genoa* 40, Lecce 32, Cagliari* 32, Empoli* 31, Udinese** 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15

*una partita in più

**una partita in meno