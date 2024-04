UFFICIALE: la Lega ha deciso di rinviare altre due partite

Decisione ufficiale clamorosa da parte della Lega, che rinvia due partite: i match posticipati e il motivo

In questo finale di stagione, i match si susseguono a ritmo serratissimo e anticipi, posticipi, rinvii, assumono una importanza capitale nella organizzazione degli impegni e nella gestione delle energie. La decisione della Lega di un doppio rinvio è abbastanza clamorosa.

La Ligue 1 si muove a tutela di Psg e Marsiglia, impegnate rispettivamente nelle semifinali di Champions League ed Europa League. I parigini affronteranno il Borussia Dortmund, mentre l’OM se la vedrà con l’Atalanta. Per questo motivo, i match della 32esima giornata che riguardavano le due squadre sono stati posticipati, per permettere loro di preparare gli impegni al meglio. Dunque, Nizza-Psg e Reims-Marsiglia si disputeranno dopo le semifinali europee, per la precisione mercoledì 15 maggio alle ore 21. Allo stesso modo, è già stato disposto l’anticipo dei match della 33esima giornata Brest-Reims e Nizza-Le Havre a venerdì 10 maggio.