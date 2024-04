Rivoluzione UFFICIALE dopo la coppa: 5 titolari fuori dai convocati

La scelta ufficiale del tecnico che ha appena diramato i convocati per il prossimo impegno di campionato

Iniziano comprensibilmente a farsi sentire gli effetti dei match europei anche sul campionato. A pochi giorni dalle sfide giocate delle italiane scese in campo tra Europa e Conference League, alcune scelte di formazione potrebbero essere infatti condizionate dalle energie profuse durante la settimana.

E’ questo ad esempio il caso della Fiorentina, reduce dal passaggio del turno in Conference League dopo il successo sul Viktoria Plzen. La formazione viola, che in semifinale incontrerà il Bruges, sogna di poter replicare il percorso dello scorso anno e concludere con un epilogo diverso in finale. Di ritorno in campionato, dove ad attendere la squadra di Vincenzo Italiano domani alle 18.00 ci sarà la Salernitana, sono state comunicate ufficialmente delle scelte dettate appunto dall’ultimo match europeo dei toscani.

Oltre all’infortunato Bonaventura, alle prese con un problema alla caviglia, fuori dai convocati della Fiorentina sono rimasti altri quattro potenziali titolari come Nico Gonzalez, Beltran, Belotti e Nzola. Emergenza viola soprattutto nel reparto d’attacco, dove saranno pochi gli interpreti a disposizione di Italiano per la trasferta di Salerno. Una gestione cauta da parte dell’allenatore che non vuole correre rischi in questo momento della stagione per presentarsi al meglio nella doppia semifinale europea.

Ecco i convocati ufficiali della Fiorentina per il match contro la Salernitana:

Barak, Biagetti, Biraghi, Caprini, Castrovilli, Christensen, Dodo, Duncan, Faraoni, Ikone, Infantino, Kayode, Kouamé, Lopez, Mandragora, Martinelli, Quarta, Milenkovic, Parisi, Arthur, Ranieri, Sene, Sottil, Terracciano.