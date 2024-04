Niente Motta né Conte, sfida tra Juve e Milan per un altro ex Inter in panchina

Il Milan cambierà allenatore ed è partito il casting: si cerca un profilo giovane e innovatore, un’altra pista porta all’ex Inter

Il Milan si prepara alla rivoluzione. La sconfitta, doppia, con la Roma in Europa League è costata l’eliminazione e l’ultimo obiettivo stagionale visto che la Coppa Italia era già sfumata da tempo e il secondo posto è blindato. Ad ora l’unica speranza residua è quella di non far festeggiare lo scudetto all’Inter lunedì proprio nel derby. Un rischio enorme che, se concretizzato, trasformerebbe la stagione del Milan da negativa a catastrofica. I rossoneri possono scongiurare tutto anche solo con un pareggio, ma le premesse non sono per niente buone.

Pioli sarà cambiato, la rivoluzione partirà in estate anche se la dirigenza non ha intenzione di bruciare le tappe o anticipare i tempi per la scelta del nuovo allenatore. Antonio Conte è la richiesta dei tifosi, non la preferenza della società che pur stimandolo non lo ritiene una priorità per filosofia di gioco, personalità (forse eccessiva in certi casi) e pretese di mercato. L’obiettivo è quello di portare un allenatore giovane, un innovatore, ‘smart’, un po’ il De Rossi della situazione o il Thiago Motta. L’italobrasiliano piace molto, ma la Juve è nettamente avanti per lui. Oltre a questi nomi si parla molto di Paulo Fonseca che bene sta facendo al Lille, ma anche di Lopetegui, Galtier e Gallardo con quest’ultimo che sarebbe decisamente in linea. Ma c’è anche un altro profilo circolato in queste ore, un ex Inter tra l’altro.

Milan, Conceicao tra i profili papabili per il dopo-Pioli: piace anche alla Juve

Secondo ‘Il Corriere della Sera’, Lopetegui al momento è una pista che pare essersi leggermente raffreddata dopo qualche contatto avvenuto anche di recente. Jurgen Klopp, ovviamente, sarebbe un sogno ma destinato a rimanere tale anche perché il manager tedesco ha già annunciato di volersi fermare almeno un anno.

Tra i profili papabili potrebbe rientrare per il quotidiano anche Sergio Conceicao, in scadenza con il Porto dopo un’esperienza comunque largamente positiva. Il tecnico portoghese, che ha giocato nell’Inter parecchi anni fa, è molto apprezzato in tutta Europa, è stato accostato in passato anche a Napoli e Lazio. Inoltre, Conceicao è anche un nome che rientra nella lista scritta sul taccuino della Juventus per il post-Allegri. Ovviamente alle spalle di Thiago Motta e di altri profili, ma c’è anche lui nel calderone dei pensieri bianconeri che lo seguono già dall’anno scorso.