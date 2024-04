Guardiola sbotta al triplice fischio: “Inaccettabile farci giocare oggi”

A Pep Guardiola non è andata assolutamente giù. Il tecnico del Manchester City ha polemizzato per la decisione della Federazione. Ecco cosa è successo

Smaltite le scorie derivate dalla sconfitta ai rigori contro il Real Madrid, il Manchester City è stato impegnato quest’oggi nell’importante confronto contro il Chelsea. Grazie alla rete di Bernardo Silva, i Citizens sono riusciti a strappare il pass per la finale di FA Cup, dove se la vedranno con la vincente di Coventry-Manchester United.

Quello che si è presentato ai microfoni della BBC, però, è stato un Guardiola tutt’altro che sorridente. Il tecnico del Manchester City ha infatti dichiarato inaccettabile la decisione della Federazione di programma la sfida di Fa Cup a tre giorni di distanza dalla gara di Champions League contro il Real. Lo sfogo ha fatto immediatamente il giro del web: “Farci giocare oggi è inaccettabile. Non riesco a capire come siamo sopravvissuti. I miei giocatori sono leggende. Le persone non capiscono il pugno in faccia che si riceve quando si esce dalla Champions League. Perché non concederci un giorno in più visto che United, Coventry e Chelsea non giocano a metà settimana?”.