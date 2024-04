Caso Luis Alberto, Lotito parla chiaro: “Lui e Immobile hanno un contratto”

In casa Lazio tengono banco i casi legati a Immobile e Luis Alberto: le parole del presidente Lotito

La Lazio vince a Genova contro il Genoa e resta in corsa per l’Europa. Oltre al campionato però i biancocelesti hanno anche un’altra strada, anche se più complicata, che passa dalla Coppa Italia. I capitolini devono ribaltare il 2-0 dell’andata per superare la Juventus e cercare di approdare in finale.

A tenere banco in casa biancoceleste sono però le situazioni legate a Ciro Immobile e Luis Alberto. Il capitano è alle prese con problemi fisici, ma potrebbe chiudere la sua avventura in biancoceleste alla fine di questa stagione. Stesso discorso per lo spagnolo, che una settimana fa, al termine della sfida contro la Salernitana, ha aperto le porte all’addio, dichiarando che non farà parte del progetto Lazio del prossimo anno.

A riguardo il presidente capitolino Claudio Lotito, a margine del consiglio nazionale di Forza Italia, ha voluto fare chiarezza su quella che è la situazione. “Entrambi hanno un contratto” ha affermato il numero uno biancoceleste. “Non ho aperto porte e non ho cacciato nessuno”. CLICCA QUI per leggere l’intervista completa.