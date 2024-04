Amrabat al Milan: nuovo ostacolo in Serie A

Una vecchia conoscenza della Serie A come Amrabat torna in auge per il campionato italiano. Accostato al Milan, il marocchino piace anche ad un’altra squadra

Non è stata una grande avventura quella in Premier League di Sofyane Amrabat, centrocampista marocchino ex Fiorentina che non verrà riscattato dal Manchester United.

Ad Old Trafford 23 presenze totali, ma considerando tutte le competizioni, senza ne gol e ne assist per Amrabat, che sembra un lontano parente del mediano in grado di incantare all’ultimo Mondiale in Qatar giocato nel 2022. Prestazioni che gli valsero le attenzioni delle big italiane ed europee fino alla cessione allo United, che però dovrebbe prontamente rispedirlo al mittente senza ulteriori chance.

Negli ultimi giorni è tornato fortemente in auge per il Milan, tanto da divenire uno degli obiettivi principali per la prossima estate di calciomercato. Torna però a galla anche un’altra vecchia estimatrice del calciatore. Secondo quanto evidenziato dal giornalista Rudy Galetti su X, Amrabat, fuori dai piani degli inglesi, ed anche Guido Rodriguez, sono stati inseriti nella lista del Napoli per il centrocampo. Gli azzurri potrebbero quindi provare a mettere i bastoni tra le ruote al Diavolo.