Tutta colpa di CR7: così Allegri resta alla Juventus

La vicenda Cristiano Ronaldo complica i piani della Juventus e ‘avvicina’ la permanenza di Allegri: in salita Thiago Motta

Nel momento più difficile, la Juventus prova a compattarsi, ha ritrovato qualche risultato importante per tenersi in linea di galleggiamento in campionato e l’ufficialità del quinto posto utile per la Champions ha avvicinato ulteriormente l’obiettivo. Stasera, a Cagliari, potrebbe arrivare un altro passo fondamentale in merito. Ma in questa settimana c’è stata anche la vicenda Cristiano Ronaldo a complicare i piani.

I club, come noto, è stato condannato dal Collegio Arbitrale a risarcire il portoghese della metà dei 19,6 milioni di euro di spettanze arretrate. I circa 9,8 milioni di euro (più interessi) dovuti non sono stati accantonati nel fondo di rischio, dunque la cifra potrebbe essere dedotta dal budget da stanziare per il mercato. Il che complica anche l’ipotesi di un addio di Allegri, dato che tra lo stipendio da corrispondere al tecnico livornese e al suo staff si parla di una cifra da 20 milioni di euro lordi circa. Cifra che andrebbe ‘persa’ e a cui si dovrebbero aggiungere i costi per l’ingaggio di un nuovo allenatore e del suo staff.

Juventus, così salta Thiago Motta: l’annuncio

Uno scenario che si lega strettamente al possibile arrivo di Thiago Motta. Il quale non avrà l’ingaggio di Allegri, ma per lui e il suo staff sarebbero comunque facilmente prevedibili altri 18 milioni di euro lordi da stanziare per il totale del suo accordo.

Senza contare un altro aspetto, sottolineato da Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, a ‘Radio Kiss Kiss’. Una Juventus depotenziata sul mercato, a queste condizioni, potrebbe non essere particolarmente attrattiva per l’attuale tecnico del Bologna. “Per la Juventus, senza acquisti, diventa complicatissimo convincerlo – ha spiegato – Lui è un uomo molto furbo e ha tanto mercato all’estero, mi pare difficile anche che resti a Bologna”.