Serie A, cambia tutto: chiesto lo spostamento del big match

Chiesto lo spostamento del big match in Serie A, il calendario cambia in corsa. Tutti gli aggiornamenti

All’indomani dell’Europa League e del trionfo della Roma di De Rossi sul Milan, è già tempo di Serie A con due anticipi e la sfida della Juventus sul campo del Cagliari.

I bianconeri tornano in campo all’Unipol Domus, contro la squadra di Ranieri in piena lotta salvezza, per blindare ulteriormente il terzo posto in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League. L’Italia è già sicura dei cinque posti nella prossima edizione e la Juve è così ad un passo dal ritorno nella massima competizione europea.

Il quinto posto è attualmente occupato dalla Roma di De Rossi, che sarà impegnata nella semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen neo campione di Germania. Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, il club giallorosso ha inviato una lettera alla Lega Serie A per chiedere che il recupero di Udinese-Roma avvenga nel mese di maggio 2024 e non il 25 aprile. La società, inoltre, chiede di giocare il Derby del sole, Napoli-Roma, non oltre sabato 27 aprile.