“Regolamento non applicabile”: Cagliari-Juve nel caos, caos rigore

Primo tempo piuttosto equilibrato tra Cagliari e Juventus. L’intervento scomposto non è affatto passato inosservato. Reazioni immediate

Archiviato il primo segmento di partita, Cagliari-Juventus sta attraversando un momento di nevralgica importanza. Dopo l’iniziale exploit dei sardi, infatti, i bianconeri (questa sera in maglia rosa) sembravano aver preso le misure all’avversario, creando qualche grattacapo dalle parti di Scuffet. Il sigillo di Gaetano su rigore, però, ha permesso agli ospiti di portarsi momentaneamente in vantaggio.

La gara è comunque molto maschia e sta scivolando via piuttosto velocemente, disputata su ritmi molto alti e con grande intensità. Uno dei tanti contatti di questo primo tempo, però, ha calamitato le proteste di una parte dei tifosi della Juventus su X. Dopo una palla scodellata in area, Mina è riuscito ad anticipare Alcaraz in modo veemente, sbracciando visibilmente. Il difensore del Cagliari ha colpito sulla nuca il centrocampista della Juventus, costretto a continuare il match con una vistosa fasciatura. Dettaglio che ha letteralmente scatenato i tifosi bianconeri sul web. Ecco una rapida carrellata:

Che maglia indossa il signor Alcaraz? Sennò è impossibile applicare il regolamento… — ninny aiuto (@ninnyaiuto) April 19, 2024

Non era rigore Alcaraz ha sbattuto sulla gomitata 😂😂😂😂😂😂😂 — G_G (@gjoegl) April 19, 2024

Gomitata involontaria in area di rigore che riapre la fontanella ad Alcaraz.

Invertiamo le maglie e vediamo che succede? #CagliariJuventus #Finoallafine — S↑M (@lo_osservatore) April 19, 2024

A fine partita ci racconteranno che era fallo di Alcaraz che andava ammonito per la testata sul gomito dell’avversario pic.twitter.com/ICbmB422ii — Il Professore (@InLoveWithJu) April 19, 2024

ALCARAZ in quel caso deve stare a terra lancinante finché l’arbitro non va al VAR!!! Allegri non si lamenta e va beh ma la COSA GRAVE è che i giocatori non lo fanno nemmeno negli episodi eclatanti

Si percepisce da anni mancanza di voglia di vincere#CagliariJuventus #jvtblive — Giorgio Torlonia (@TorloGiorgio) April 19, 2024