Match rinviato, cambia tutto il calendario: è UFFICIALE

Match rinviato e calendario completamente stravolto: la decisione ora è ufficiale, più di una partita ha cambiato giorno e orario

La decisione è arrivata ufficiale, cambia la programmazione della giornata in programma l’ultimo weekend di aprile e vengono posticipate diverse partite.

La Liga ha ufficializzato il nuovo calendario della 33esima giornata della massima serie spagnola, completamente stravolta dopo che il Real Madrid si è qualificato per la semifinale di Champions battendo ai rigori il Manchester City. La squadra di Carlo Ancelotti ha chiesto, e ottenuto, di anticipare a venerdì sera la sfida contro la Real Sociedad, inizialmente in programma sabato. Contestualmente, Almeria-Getafe, originariamente in programma proprio venerdì sera, è stata posticipata a sabato pomeriggio con fischio d’inizio alle 16.15.

Ma non sono queste le uniche modifiche ad un programma che vede sei partite spostate di date o orario. Oltre all’anticipo del Real Madrid, è stato deciso di posticipare il match tra Barcellona (eliminato dalla Champions) e il Valencia: la sfida ora si disputerà lunedì 29 aprile con inizio alle ore 21. Anticipa, invece, a sabato la sfida tra Las Palmas e Girone, originariamente in programma il lunedì.

Liga, cambia il calendario della 33a giornata: rinviato il match del Barcellona

Si disputeranno comunque sabato ma con orario posticipato altre due partite della 33a giornata della Liga: Alaves-Celta inizierà alle ore 18.30, mentre Atletico Madrid-Athletic Bilbao si disputerà alle ore 21.

Questo il nuovo calendario ufficiale della 33a giornata della Liga

VENERDÌ 26 APRILE

21:00 Real Sociedad-Real Madrid

SABATO 27 APRILE

14:00 Las Palmas-Girona

16:15 Almeria-Getafe

18:30 Alaves-Celta

21:00 Atletico Madrid-Athletic Bilbao

DOMENICA 28 APRILE

14:00 Cadice-Mallorca

16:15 Granada-Osasuna

18:30 Villarreal-Rayo Vallecano

21:00 Betis-Siviglia

LUNEDÌ 29 APRILE

21:00 Barcellona-Valencia