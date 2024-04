Ljubicic incanta in Austria: meglio di Haaland e Okafor

Venerdì scorso il bomber croato ha realizzato una tripletta nel big match di Bundesliga contro la capolista Salisburgo. 10 le reti stagionali, compresa una in Europa League

Club di Serie A hanno messo gli occhi su Marin Ljubicic, bomber croato che dall’estate 2022 gioca nella Bundesliga austriaca. Precisamente al Lask, adesso al terzo posto in classifica e fresco di successo per 3-1 sul Salisburgo, primo con 32 punti assieme allo Sturm Graz.

Manco a dirlo, i tre gol che hanno messo al tappeto la squadra della Red Bull li ha messi tutti a segno il classe 2002 di Spalato, cresciuto nell’Hajduk prima del trasferimento in Austria per circa 3 milioni di euro. Ma in poco meno di due anni il valore del cartellino di Ljubicic si è quantomeno triplicato grazie a un rendimento che fose nemmeno il Lask si aspettava.

Sono 10 le reti messe a segno quest’anno dal bomber ventiduenne, di cui 7 in campionato e 1 in Europa League. Al Tolosa nella fase a gironi. Da quando milita in Bundesliga, Ljubicic ha totalizzato ben 19 gol. Sul piano realizzativo, in Austria, l’attaccante croato ha fatto meglio di Haaland, con il norvegese fermatosi a 17 centri, anche se raggiunti in un solo anno. Il bomber ora al City, però, li fece con la maglia del Salisburgo, la squadra nettamente più forte del massimo campionato austriaco.

Venendo alla nostra Serie A, in quanto a gol Ljubisic non è lontano dai 24 siglati dal milanista Okafor. Ma lo svizzero ha raggiunto quel numero in quattro edizioni della Bundesliga. In ogni caso i gol degli attaccanti si ‘pesano’, e quelli del classe 2002 sono tutti rilevanti. Vedi la doppietta dello scorso ottobre in casa dell’Austria Vienna, come quelli con l’Under 21. 5 nel girone di qualificazione (che ancora non si è concluso) all’Europeo di categoria.

Ljubicic è un attaccante moderno, infatti può giocare anche con un’altra punta sfruttando la sua abilità nel muoversi su tutto il fronte offensivo. Sulle sue tracce non ci sono solo società italiane, ma anche tedesche e inglesi.