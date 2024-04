Infortunio alla testa per Alcaraz: cos’è successo dopo la sostituzione

Carlos Alcaraz è stato l’uomo a sorpresa lanciato dal primo minuto da Allegri in Cagliari-Juventus, ma ha dovuto chiudere anzitempo la sua partita per infortunio

Il centrocampista argentino acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Southampton è stato impiegato molto poco da Allegri, anche per via degli infortuni e non solo per scelte tattiche. Alcaraz ha avuto la chance dal 1′ a Cagliari, ma nel corso del primo tempo si è dovuto fermare a causa di un colpo alla testa.

Infatti, in un contrasto aereo con Yerri Mina, il giocatore ha subito una gomitata molto forte sul cranio, che ha causato una ferita piuttosto dolorosa. Il calciatore è stato immediatamente soccorso per via del sangue che scorreva incessante dalla testa. Dopo una rapida medicazione, nel corso dell’intervallo Alcaraz è stato visitato dallo staff sanitario della Juventus ed è stato poi subito sostituito da mister Allegri. Al suo posto, infatti, è entrato ad inizio secondo tempo Yildiz, che in qualche modo è stato determinante nel portare a casa il pareggio, attraverso il cross decisivo che ha causato l’autorete di Dossena. Per il giocatore sudamericano due punti di sutura alla testa.

👀 #Juventus – Per #Alcaraz due punti di sutura alla testa dopo la gomitata di Mina nel primo tempo di #CagliariJuve 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 19, 2024

L’intervento scomposto di Mina non è stato visionato dal VAR, quindi non è stato valutato da rosso diretto. L’episodio ha suscitato parecchio nervosismo nei tifosi bianconeri, specialmente sui social.