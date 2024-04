HIGHLIGHTS | Il riscatto di Luis Alberto: blitz Lazio a Genova

Vittoria pesante della Lazio in casa del Genoa: il gol vittoria lo segna Luis Alberto, dopo il caso della scorsa settimana

Un gol per scrollarsi di dosso le polemiche, proseguire avanti insieme, con unità di intenti, almeno fino a fine campionato, prima di separarsi. L’uomo del match, con il Genoa, per la Lazio è proprio Luis Alberto, l’uomo più discusso, che finalizza nella ripresa una azione da manuale e sigla tre punti pesantissimi per i biancocelesti.

Gara importante per entrambe a Marassi. Il Genoa, con la salvezza di fatto in tasca, vuole regalarsi un altro risultato importante con una big e provare a divertirsi, la Lazio cerca punti per l’Europa e vuole preparare al meglio la sfida con la Juventus in Coppa Italia. Ne esce una gara abbastanza divertente, con le due squadre che hanno alcune occasioni nel primo tempo, ma difettano nella precisione. Nel finale, le due chances più clamorose, una a testa. Castellanos e Luis Alberto non si intendono sotto porta, poco dopo è il Genoa a cestinare un contropiede tre contro uno con Ekuban che fa tutto da solo e non trova la porta in diagonale. Nella ripresa, lievita la Lazio e soprattutto lievita Luis Alberto. Che prima chiama Martinez alla grande parata su un diagonale chirurgico, poi chiude dopo un grande assist di Kamada con velo di Vecino. Infruttuosi i tentativi dei padroni di casa di pareggiare, la Lazio si rilancia nella corsa all’Europa.

GENOA-LAZIO 0-1 – 67′ Luis Alberto

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 63, Bologna 59, Roma* 55, Lazio** 52, Atalanta* 51, Napoli 49, Torino 45, Fiorentina* 44, Monza 43, Genoa** 39, Lecce 32, Cagliari 31, Empoli 28, Udinese* 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in meno

**una partita in più

A breve gli highlights del match