Guardiola lascia il Manchester City a fine stagione: il sostituto spiazza i tifosi

Addio pazzesco per Pep Guardiola al Manchester City, sostituto che nessuno si aspettava: ecco chi lo rimpiazzerà

Lo aveva detto, Pep Guardiola, che confermarsi con il Manchester City, dopo il Treble dello scorso anno, sarebbe stato molto complicato. I ‘Citizens’, campioni di tutto, hanno dovuto abbandonare, con tanti rimpianti, la Champions League, dopo la clamorosa eliminazione ai rigori contro il Real Madrid.

Una gara in cui non è bastato agli uomini di Guardiola avere il predominio totale, schiacciando a lungo all’interno della propria area i ‘Blancos’. Che ne sono venuti a galla con l’esperienza e con un pizzico di fortuna. Una eliminazione amara, anche se la squadra non può piangersi troppo addosso. C’è un campionato da vincere, in una lotta punto a punto con Arsenal e Liverpool, anche se dopo l’ultimo weekend, grazie al sorpasso, la situazione è diventata improvvisamente favorevole. Ma questo potrebbe non bastare, incredibilmente, a Guardiola per la conferma in panchina. Tecnico spagnolo adesso seriamente in bilico, nonostante i tanti trofei conquistati.

Manchester City, il sostituto di Guardiola è già ‘in casa’

La proprietà ci teneva, a confermarsi in Europa. E così, con il contratto in scadenza nel 2025 per l’allenatore, non solo il rinnovo si allontana, ma la dirigenza potrebbe anche dargli il benservito in maniera anticipata.

Lo riporta, in Spagna, ‘Elgoldigital.com’, secondo cui il nome scelto per la successione sarebbe già ‘in casa’. Si parlerebbe di Michel, tecnico del Girona, club interno alla galassia City Football Group, che in Liga ha conteso a lungo la vetta al Real Madrid, prima di staccarsi. Vicinissimo, in ogni caso, a una clamorosa qualificazione in Champions League. Con doti che gli potrebbero garantire dunque una clamorosa ‘promozione’.