Conte out, arriva un altro ct: incontro confermato

Il Napoli sfoglia la margherita per la panchina, con Conte e Pioli in cima alla lista dei preferiti di De Laurentiis, ma spunta un altro ct

Il Napoli continua nella ricerca dell’allenatore per la prossima stagione. Non sono bastati tre allenatori per generare quello che po sarà in panchina anche nel 2024/25. Francesco Calzona ha fatto cose discrete, ma in campionato gli azzurri continuano a zoppicare clamorosamente. L’ultima col Frosinone, un 2-2 che ha complicato parecchio la corsa all’Europa League e ha fatto sfumare l’ultima chance di avvicinarsi al quinto posto. Con tanto di scontro diretto con la Roma ancora a disposizione, in casa.

De Laurentiis quindi ingaggerà il quarto tecnico in un anno, dopo Rudi Garcia, Mazzarri e appunto Calzona. Antonio Conte resta il sogno assoluto, ad ora però proibito perché l’ex ct azzurro non ha ancora accettato nonostante i lungo e insistente corteggiamento del patron. L’allenatore salentino vuole aspettare tutte le panchine e le eventuali proposte, valutarle attentamente e poi prendere una decisione. Ad esempio potrebbe esserci quella del Milan, con Stefano Pioli sempre più a rischio dopo l’eliminazione in Europa League contro la Roma. La società riflette, Conte può essere sempre un nome spendibile per esperienza, carisma e caratura. Ma ADL non è detto che aspetti all’infinito, anche perché la rosa di nomi è larghissima. A partire dallo stesso Pioli, che quindi in caso di esonero potrebbe anche trovare subito un nuovo ingaggio in una piazza calda e prestigiosa. E poi ci sono Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano, più l’autocandidatura di Fabio Cannavaro che ad ora non sembra proprio essere presa in considerazione. A questi si aggiunge un nome nuovo di ‘pacca’ come Vincenzo Montella, attualmente ct della Turchia.

Il Napoli pensa anche a Montella: De Laurentiis lo ha incontrato

A riportare la pista legata a Montella è ‘La Gazzetta dello Sport’, con De Laurentiis che vuole vagliare tutte – ma proprio tutte – le ipotesi. In questo caso si sarebbe “riaccesa la scintilla” col tecnico campano che ora ricopre il ruolo di ct della Turchia, che ha portato all’Europeo da prima nel girone di qualificazione. Da un commissario tecnico di una nazionale all’altro, visto che pure Calzona ha ancora in essere l’incarico con la Slovacchia.

Montella vorrebbe tornare in Serie A, al momento non si tratterebbe di nient’altro se non di un’idea anche se De Laurentiis aveva già provato a portarlo a Napoli in un paio di occasioni, ma parecchi anni fa. La prima volta l’ex Aeroplanino aveva già un accordo verbale con la Roma che poi scelse un altro allenatore, la seconda declinò per restare alla Fiorentina a cui era molto legato. E ADL non la prese bene, anche se i rapporti – racconta il quotidiano – sono tornati buoni anche grazie a un incontro casuale a Ischia qualche mese fa. Di recente c’è stato un nuovo incontro, sempre non organizzato, a Roma e lì hanno parlato un po’ di tutto. La stima del patron pare rimasta intatta, ha preso informazioni su Montella – ieri sera all’Olimpico per Roma-Milan – che quindi va aggiunto alla lista.