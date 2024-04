Roma-Milan, assenza dell’ultimo momento: non ci sarà all’Olimpico

Roma-Milan, conto alla rovescia per il big match dell’Olimpico che mette in palio la semifinale di Europa League: assenza all’ultimo

Sale l’attesa per Roma-Milan di stasera all’Olimpico. Alle 21, fischio d’inizio agli ordini dell’arbitro Marciniak, per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Match cruciale per entrambe le formazioni, che si giocano un posto in semifinale e anche molto di più.

I giallorossi partono dal vantaggio di 1-0 conquistato a San Siro sette giorni fa grazie alla rete di Mancini e cercano la quarta semifinale europea consecutiva, mentre i rossoneri cercano la rimonta per nobilitare la propria stagione e stabilizzare la panchina di Pioli, tornata improvvisamente in bilico.

Novanta minuti ad altissima tensione, con una assenza importante, dell’ultimo momento. Non sarà sugli spalti a vedere la sfida, infatti, Gerry Cardinale, il numero uno di Red Bird, che invece era presente a San Siro giovedì scorso. Il Diavolo proverà comunque a regalargli e a regalare a se stesso e ai propri tifosi una grande rimonta.