Pioli bocciato all’esame finale: cosa succede per la panchina del Milan

Milan fuori dall’Europa League ad opera della Roma e soprattutto mai veramente in partita: bocciatura pesante per Pioli

Fuori dall’Europa League. Il Milan esce a testa bassa dall’Europa per mano di una Roma che ha sempre comandando il match anche questa sera.

L’uno-due firmato Mancini-Dybala ha spento praticamente subito le speranze di qualificazione e a nulla è servita l’espulsione di Celik nel primo tempo. I rossoneri di Stefano Pioli non hanno mai dato l’impressione di poter rientrare nel match, di poter davvero riaprire il discorso qualificazione. Sul 2-0 l’immagine di Ibrahimovic in tribuna era l’evidenza della delusione in casa Milan.

Una delusione che potrebbe tramutarsi in decisione definitive da qui a qualche settimana. Al di là delle dichiarazioni di facciata, Stefano Pioli si giocava molte possibilità di conferma proprio nel doppio confronto europeo con la Roma. Una sorta di esame conclusivo che ha visto il tecnico bocciato senza appello: non soltanto il risultato, ma anche il fatto che questa sera il Milan non ha mai dato realmente l’impressione di poter rimontare la sconfitta dell’andata e superare il turno.

Calciomercato Milan, via Pioli: ora si lavora alle alternative

Ora ci sarà un altro importante esame, il derby di lunedì contro l’Inter, nel quale il Milan deve evitare di fare da spettatore alla festa scudetto nerazzurro.

Il destino di Pioli però appare completamente diverso rispetto a qualche settimana fa. Prima della doppia sfida con i giallorossi, la conferma del tecnico sembrava vicina, ora le cose si sono ribaltate ed è il ribaltone lo scenario più probabile. Dovesse essere anche quello reale, partirà la caccia al nuovo allenatore del Milan.

I nomi sono quelli che circolano da tempo con Conte, cercato anche dal Napoli, che potrebbe essere un candidato molto forte, così come Lopetegui, di cui pure si è parlato nelle scorse settimane. Altre candidature portano a Fonseca e De Zerbi, ma tutto sarà più chiaro dopo il derby.