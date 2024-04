Pioli bacchetta la squadra dopo Roma-Milan: “Calciatori non hanno risposto”

Pioli parla al termine di Roma-Milan e commenta l’eliminazione della squadra rossonera dall’Europa League

Fuori dall’Europa League. Il Milan viene battuto anche al ritorno dalla Roma e dice addio all’Europa. Nel post gara, ai microfoni della ‘Rai’, Stefano Pioli commenta così la prestazione della sua squadra: “La Roma ha meritato perché ha messo in campo più qualità di noi. Nelle due partite abbiamo avuto qualcosa in fase offensiva in più noi, ma non siamo riusciti a segnare. Sono state due partite non all’altezza: serviva più qualità”.

CALCIATORI NON HANNO RISPOSTO – “Sì, pensavo che la squadra potesse giocare meglio e potesse vincerla. Non sono soddisfatto”.

COLLOQUIO CON TIFOSI – “I tifosi hanno ricordato quanto è importante la partita di lunedì e chiaramente non erano contenti della partita di questa sera”.

FUTURO – “Pensare alla prossima partita, poi le somme si tireranno alla fine. Non siamo andati bene nelle competizioni europee, ora dobbiamo pensare al campionato, dobbiamo avere subito una reazione e provare a giocare un grande derby”.