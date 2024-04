PAGELLE E TABELLINO ROMA-MILAN 2-1: naufragio Pioli, Mancini ‘senza senso’

Pagelle e tabellino di Roma-Milan, match valido per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24

ROMA Svilar 6,5 Celik 5,5 TOP Mancini 8: in dieci giorni decide praticamente la stagione. Tre gol, uno a partita contro Lazio, Milan e ancora Milan. Tutti e tre con un peso specifico incalcolabile, tutti belli e un po’ sporchi, di cattiveria e tigna, di voglia e qualità. Voluti, cercati, bramati, trovati. Oggi la motivazione era doppia, la dedica è stata commovente per il ‘suo’ Mattia. Con tutta la pubalgia, un momento di forma psicofisica senza senso. Smalling 7,5 Spinazzola 6,5 El Shaarawy 7 Bove 7. Dall’81’ Angelino sv Paredes 7,5 Pellegrini 7,5. Dall’81’ Sanches sv Dybala 8. Dal 43′ Llorente 7,5 Lukaku 7. Dal 27′ Abraham 7 TOP 2 Allenatore: De Rossi 8,5: il rosso a Celik potrebbe mandare il turco come uno rappresentante della sezione ‘flop’ ma sarebbe un po’ ingrato. Ecco perché diamo un altro premio meritatissimo all’autore di tutto questo. Il rinnovo ufficializzato a prescindere dalla partita di stasera è stata una carica ulteriore evidente, forse decisiva, una mossa di altissimo livello. Per questo il voto va diviso stavolta con Dan e Ryan Friedkin. Poi certo, DDR ha creato una squadra che è una macchina completa, perfetta perché dotata di qualità, ma anche cuore, anima e ‘huevos’. Chapeau, nient’altro.

MILAN

MILAN

Maignan 5,5

Calabria 5 – Dal 45’ Reijnders 6

FLOP Gabbia 4,5 –

Tomori 5,5

Hernández 5

FLOP Bennacer 4 – Ritmi compassati e mai utile alla causa. Il centrocampista algerino è anche tra i responsabili del primo gol subito. Poco reattivo, si fa scappare troppo facilmente Mancini. E’ il lontano parente di quello ammirato prima dell’infortunio. Irriconoscibile. Dal 40’ Jovic 5

Musah 6 – Dal 69’ Florenzi 6

Pulisic 4,5 – Dal 69’ Okafor 6

Loftus-Cheek 5,5 – TOP Dal 45’ Chukwueze 6 – Dimostra di essere il giocatore del Milan più in forma. I compagni lo cercano costantemente e quando ha la palla tra i piedi crea sempre problemi con la sua velocità e suoi dribbling.

Leao 5

Giroud 5

All. Pioli 3,5 – Un disastro totale. I nuovi piani tattici per fermare la Roma non funzionano e il suo Milan va subito sotto, per l’ennesima disattenzione difensiva. Inspiegabile l’aver deciso di tenere fuori Chukwueze. Ora i bilanci dopo l’ennesima eliminazione stagionali si possono fare e sono certamente negativi.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 12′ Mancini (R), 22′ Dybala (R), 85′ Gabbia (M)

Ammoniti: Gabbia (M), Adli (M)

Espulsi: Celik (R)

ROMA (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala (43′ Llorente), Lukaku (27′ Abraham). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Angeliño, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Baldanzi, Abraham, Azmoun, Joao Costa. Allenatore: De Rossi.