Conte infiamma Juventus-Napoli: mazzata tremenda

Domani pomeriggio Antonio Conte tornerà da ex allo Stadium per affrontare la Juventus col suo Napoli. Il pubblico bianconero si prepara ad accoglierlo

Tra i big match della quinta giornata di Serie A c’è anche Juventus-Napoli, che si giocherà domani pomeriggio alle ore 18 nella cornice dello Stadium.

Sfida tra due big ambiziose e molto cambiate rispetto allo scorso anno, con due guide tecniche differenti e tanti volti nuovi anche in campo. Ancora imbattuta ed a rete inviolata la Juventus, che ha ritrovato il sorriso anche in Champions, mentre dopo una falsa partenza è apparso in grande crescita il Napoli di Conte.

La gara dello Stadium avrà proprio per quest’ultimo un sapore molto speciale visti i suoi trascorsi da ex sia da calciatore che da allenatore, con annesse polemiche per il suo addio.

Bufera su Conte in vista di Juventus-Napoli

Il passaggio all’Inter ha quindi inasprito i rapporti con parte della tifoseria juventina per Antonio Conte che si prepara a ricevere un’accoglienza divisa a metà tra chi è ancora scottato e chi invece lo ritiene parte indiscutibile della storia bianconera.

Tema caldo sarà quindi proprio l’accoglienza dello Stadium per Conte che da una parte dei fan della Juve incasserà certamente fischi. Ecco alcuni messaggi apparsi su X:

Domani ti fischierò ma non perché hai allenato Inter e ora alleni il Napoli. Per me un professionista fa quello che è meglio per la sua carriera. Ti fischierò per averci abbandonato a metà della preparazione estiva, perché hai offeso la Juve dicendo che era un ristorante da 10 €… pic.twitter.com/jXqdc28VNS — Lapo Nero (@LapoNero) September 20, 2024

La Juve lo ha creato e difeso a 360 gradi, per ringraziare dopo la Juve prima va all’Inter e poi al Napoli. Spero riceva solo fischi per tutta la partita. Conte piccolo uomo ingrato. — Roberto (@Roberto92557530) September 20, 2024

Il problema con Conte non è certo che è l’allenatore del Napoli. Il problema è che andò ad allenare la squadra che ha infamato lui, la sua Juve per anni, creando un clima infame. Questo noi juventini non glielo perdoneremo mai. Ed è giusto venga accolto come si deve Sabato. — Numero 7 (@numeroset7e) September 20, 2024

Antonio conte chiiiii? Chiunque se ne va sbattendo la porta x me è morto. — Vincenzo Dattilo (@VincenzoDattil9) September 20, 2024

Conte infatti non ha solo allenato la Juve, e non è andato solo al Napoli ma anche e soprattutto all Inter — antimaxiano (@antimaxiano) September 20, 2024

Il problema è che è andato all’inter. Se non vi fosse quel precedente io a Conte non riserverei che applausi. Che sia allenatore del Napoli non mi sposta nulla — stefano maffei (@j38farewell) September 20, 2024