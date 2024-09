Bufera Milan, arriva la bordata su Ibrahimovic: “Ha esagerato”

Momento delicatissimo per il Milan, non solo Fonseca nel mirino: discussioni in corso anche su Ibrahimovic

Il Milan vive già una fase cruciale della propria stagione, dopo un inizio a dir poco in salita. Per i rossoneri, il derby con l’Inter, già normalmente un appuntamento molto sentito, diventa ancor più fondamentale. Gara che può dare una svolta in tutti i sensi all’annata.

Rischia molto in panchina Fonseca, come confermato ai microfoni di Calciomercato.it da Monica Colombo, giornalista del ‘Corriere della Sera’. L’allenatore portoghese è di fatto spalle al muro, ma nell’ambiente milanista non è l’unico a essere finito in discussione. Sono settimane in cui sono sotto osservazione l’operato, così come l’atteggiamento, di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nei panni di vero e proprio numero due di Red Bird, non sta convincendo e la sua attitudine non pare adeguata a quella di un ruolo dirigenziale interpretato con credibilità.

Giudica negativamente il fare dell’ex attaccante anche Angelo Di Livio. L’ex calciatore, intervenuto a ‘Tv Play’, ha stigmatizzato le frasi di Ibra a margine della gara contro il Liverpool. “Penso che questa volta abbia esagerato – ha spiegato – Le sue parole hanno sortito un effetto controproducente. Credo che forse avrebbe dovuto usare un linguaggio di tipo diverso per il ruolo che ricopre nel Milan“. Anche una leggenda come lui, insomma, è particolarmente sotto esame in questo momento.