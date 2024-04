Domino allenatori: arriva l’ufficialità di Nagelsmann, Bayern spiazzato

Le dichiarazioni dell’agente dell’allenatore in merito il suo futuro: a giorni conosceremo il destino del tecnico, che tanto piace al Bayern Monaco

Saranno giorni caldi per il futuro di diversi allenatori. La Roma oggi ha comunicato di voler proseguire con Daniele De Rossi, spazzando via, così, ogni tipo di dubbio.

Se il tecnico giallorosso può dormire sonni tranquilli, non lo fa da mesi, ormai Stefano Pioli, che rischia grosso. La Juve, invece, ha già scelto di ripartire da Thiago Motta. Ma non solo Italia, dove anche le squadre medio-piccole sono pronte a cambiare: all’estero ci sono ancora diverse panchine che devono trovare padrone.

C’è attesa, ad esempio, per le decisioni del Bayern Monaco. I tedeschi dopo vari sondaggi avevano deciso di puntare su Alonso, che però ha scelto di proseguire con il Bayer Leverkusen. Nell’ultimo periodo così in lizza per i bavaresi sono rimasti Roberto De Zerbi e Nagelsmann.

Bayern Monaco, l’agente del mister: “Non stiamo parlando solo con i tedeschi”

Una decisione non è ancora stata presa, ma il tecnico tedesco sembra essere balzato in pole. Nel frattempo il suo agente, Volker Struth, intervenuto a ‘Spielmacher- Der EM-Podcast von 360Media mit Sebastian Hellmann’, ha parlato del futuro del suo assistito, lasciando tutte le porte aperte: “Tutti mi stanno attualmente facendo la stessa domanda: Nagelsmann sta tornando in Bayern o cosa sta facendo Nagelsmann? Una decisione verrà presa nei prossimi giorni, tutto sarà deciso a breve, nei prossimi cinque, sei, sette giorni”.

Poi l’agente del tecnico conferma di avere avuto contatti con il Bayern, ma non solo: “Sarebbe una completa assurdità dire che non stiamo avendo delle conversazioni, ma senza che io voglia dire con chi sto parlando – riporta goal.com -. Posso solo dire che non è solo il Bayern Monaco. Ma è normale, questo è il mio lavoro…” Difficile capire chi siano gli altri club interessati al tecnico tedesco, ma è evidente che la decisione della squadra tedesca potrebbe avere delle ripercussioni anche su altre panchine, magari anche su quella del Milan, e chiaramente sul futuro di De Zerbi.