De Rossi e la Roma ancora insieme: motivi e dettagli

L’impatto positivo, la leadership ed il cambio di passo impresso alla Roma sono già valsi a Daniele De Rossi la conferma per il prossimo futuro. I dettagli

Ad una manciata di ore dalla decisiva sfida di Europa League contro il Milan in casa, la Roma ha voluto dare un segnale fortissimo andando a confermare ufficialmente Daniele De Rossi in panchina anche per il prossimo futuro.

L’ex centrocampista dei giallorossi ha infatti avuto un impatto estremamente positivo su un ambiente che conosce benissimo avendo passato la quasi totalità della propria vita calcistica tra le mura dello stadio Olimpico. Romano, romanista, ex calciatore della Roma ed ora allenatore di ottimo valore. La parabola ascendente di Daniele De Rossi è sotto gli occhi di tutti, così come il valore aggiunto che ha saputo dare alla squadra ereditata in corsa e in difficoltà da Josè Mourinho.

Sin da subito l’ex tecnico della Spal ha riportato il sereno nell’ambiente, collezionando risultati positivi in serie ed evidenziando oltre ad uno splendido rapporto umano con calciatori ed ambiente, anche la capacità di riversare in campo una proposta di calcio più moderna e spettacolare che fa ben sperare per il futuro. Quello stesso futuro che la Roma e l’allenatore hanno deciso di trascorrere ancora insieme, come evidenziato dalla nota ufficiale di questa mattina nella quale la proprietà ha elogiato “l’impatto positivo e la sua leadership che ha portato all’intero club”.

De Rossi confermato alla Roma: tutti i dettagli

“La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club, sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali”, così recita la nota di questa mattina, che evidenzia quanto di straordinario ha già raccolto De Rossi da allenatore giallorosso.

Al netto quindi di come andrà la sfida qualificazione di stasera contro il Milan, la Roma ha deciso di sposare in toto l’operato dell’allenatore classe 1983 dietro alla cui conferma lampo non mancano le motivazioni. Tra queste certamente l’enorme valorizzazione del parco calciatori, con una serie di elementi ritrovati e messi a proprio agio dal punto di vista di crescita e rendimento.

Un impatto che si è quindi tramutato anche in un eccellente rapporto umano. Dal punto di vista strettamente economico per De Rossi dovrebbe esserci uno stipendio sui 2 milioni, bonus inclusi, ma si parlerà dei dettagli nei prossimi giorni. Importante nella vicenda anche il rapporto diretto giocatori-Friedkin, che quindi ha portato in questi giorni ad una conferma definitiva a prescindere dai risultati.