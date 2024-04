“De Rossi merita la conferma”: i complimenti del grande ex | ESCLUSIVO

Arrivano altri riconoscimenti importanti al lavoro di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma: le dichiarazioni in esclusiva a CM.IT

Un pari non brillante, per la Roma, a Lecce, nel giorno di Pasquetta, con i giallorossi che perdono due punti dal Bologna e perdono l’opportunità di avvicinarsi in maniera consistente alla Juventus. Il lavoro di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, in due mesi e mezzo, rimane comunque di altissimo profilo.

Nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it‘, su ‘Tv Play’, abbiamo intervistato in esclusiva Fabio Lupo, che ha lavorato con il tecnico ai tempi della Spal come direttore sportivo. Da parte sua, complimenti all’operato dell’allenatore capitolino e il racconto dell’esperienza vissuta con lui nel club estense. “Ai tempi della Spal avevo delle discussioni con lui dal punto di vista tecnico – ha spiegato – Gli chiedevo una proposta di gioco da semplificare, lui invece pensava di poter portare le sue idee di gioco anche in Serie B. L’esperienza a Ferrara non è andata benissimo perché non conosceva il campionato ed era la sua prima esperienza in panchina. Ma è più facile che le sue idee funzionino in una squadra di alto profilo. Continuo a pensare che in futuro possa diventare un allenatore importantissimo, sapevo che alla Roma avrebbe avuto un grande impatto, conoscendo l’ambiente e sapendo come toccare le corde dei giocatori. Per me merita assolutamente la riconferma”.