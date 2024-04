UFFICIALE: la Roma conferma De Rossi prima del Milan

Arriva l’ufficialità da parte della Roma e dei Friedkin sul futuro di Daniele De Rossi alla guida della squadra giallorossa

Gli ottimi risultati fin qui conseguiti alla guida della Roma valgono il rinnovo e la conferma per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma.

A poche ore dalla sfida decisiva dei quarti di Europa League contro il Milan, arriva la nota della società giallorossa firmata da Dan e Ryan Friedkin sulla permanenza del tecnico – subentrato lo scorso gennaio dopo l’esonero di Mourinho – alla guida dei giallorossi. “Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell’AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele“, si legge nella nota diffusa dalla Roma sui propri canali social.

La proprietà statunitense prosegue elogiando il lavoro di De Rossi: “Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma. La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni. Forza Roma!”.