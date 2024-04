DIRETTA Europa League, Roma-Milan: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di De Rossi e il Milan di Pioli in tempo reale

La Roma riceve il Milan nella Capitale nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Un derby italiano che vale l’accesso alla semifinale della seconda manifestazione europea per club che sarà diretto dall’arbitro polacco Marciniak.

Da un lato i giallorossi di Daniele De Rossi, reduci dalla partita sospesa contro l’Udinese in Serie A per il malore accusato da Ndicka e privi dello squalificato Cristante, partono dal vantaggio di 1-0 dell’andata firmato da Mancini. I capitolini, quindi, hanno due risultati utili su tre per passare il turno, potendo accontentarsi anche di un pareggio. Dall’altro lato i rossoneri di Stefano Pioli, che invece vengono dal pareggio 3-3 in casa del Sassuolo in campionato, sono costretti a vincere per non essere eliminati. Un successo con due o più gol di scarto varrebbe il biglietto per le semifinali, con una vittoria di misura invece si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su pc, smartphone e tablet sulle app di Dazn e Now. Chi passa se la vedrà con la vincente tra il Bayer Leverkusen e il West Ham. In campionato, su questo stesso campo, i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie al rigore di Giroud ed al gol di Leao prima della rete di Spinazzola. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Milan live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Milan

ROMA (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku. All. De Rossi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli