Dice no al Milan: vuole l’Inghilterra

Il Milan pensa ai rinforzi per la prossima stagione, ma un obiettivo dei rossoneri si allontana: la Premier League nei suoi pensieri

Finale di stagione ad alta tensione per il Milan, con giorni determinanti tra la sfida alla Roma in Europa League e il derby con l’Inter in cui provare a rimandare la vittoria dello scudetto dei cugini. Anche da gare del genere si costruiscono le basi per la prossima stagione, in cui i rossoneri dovranno provare a essere competitivi ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Le idee del binomio Cardinale-Ibrahimovic, del resto, sono piuttosto chiare, così come le loro ambizioni. Il Diavolo, dopo aver vissuto in maniera altalenante le ultime due stagioni, è alla ricerca di continuità su tutti i fronti e vuole rilanciarsi alla grande. Obiettivo lo scudetto della seconda stella, per eguagliare subito il traguardo che sarà tagliato a breve dall’Inter, ma non solo. Ed ecco perché si ragiona molto sulle strategie per il futuro, dal prossimo allenatore ai rinforzi di mercato. Ma uno degli obiettivi preferiti si allontana.

Milan, il bomber ha deciso: vuole la Premier League

In attacco, probabile l’addio da parte di Olivier Giroud. Il Milan cerca un bomber di spessore al suo posto, ma il profilo da tempo individuato sembra essere intenzionato ad andare in Premier League.

Una grande stagione, per Serhou Guirassy, che il Milan stava seguendo già in inverno. Il guineano, con la maglia dello Stoccarda, ha realizzato 25 reti in campionato e sta trascinando i suoi a una clamorosa qualificazione in Champions. Per lui, è il momento del salto di qualità, da perseguire in Inghilterra, però, stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur.