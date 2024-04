Cagliari-Juventus, la conferenza di Allegri LIVE

Vigilia di campionato in casa Juventus, domani sera l’anticipo contro il Cagliari: le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

La Juventus, impegnata la prossima settimana nel secondo round della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, anticipa al venerdì l’incontro di campionato in casa del Cagliari dopo lo 0-0 nell’ultimo derby con il Torino.

Domani la trasferta in Sardegna per la squadra di Massimiliano Allegri, con il tecnico bianconero sempre nel vortice dei rumors che lo vogliono lontano dalla panchina della ‘Vecchia Signora’ nella prossima stagione e a caccia dei punti necessari in questo finale di stagione per blindare il discorso Champions League.

Conferenza stampa di vigilia alla Continassa, prima della rifinitura e della parte con il volo per Cagliari nel pomeriggio. Allegri presenta la gara contro la formazione dell’ex Ranieri, che arriva alla sfida dopo il prezioso pareggio con la capolista Inter e con l’obiettivo salvezza sempre più vicino.

IN AGGIORNAMENTO