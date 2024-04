Juventus, ansia Allegri: due assenti e un terzo in forte dubbio

La Juventus si prepara in vista della prossima gara di Serie A in programma venerdì sera contro il Cagliari. Le ultime dai bianconeri sul quadro degli infortunati

La Juventus è reduce da una gara tutt’altro che brillante nel derby pareggiato per 0-0 tra le mura granata. Un altro stop sul ruolino di marcia dei bianconeri che distano sei punti dal Milan secondo e conservano un margine di soli 4 lunghezze sul Bologna che è alle spalle.

Il derby pareggiato nell’ultimo fine settimana lascia peraltro anche strascichi importanti dal punto di vista fisico visto lo spavento occorso a Szczesny che ha subito una forte botta al naso dopo uno scontro con Masina. Lo stesso portiere polacco si è quindi sottoposto all’operazione di riduzione della frattura delle ossa nasali.

Un incidente di percorso che impedirà quindi a Szczesny di prendere parte alla trasferta di Cagliari in programma venerdì sera.

Juventus, la situazione degli infortunati: out Szczesny

Szczesny e Moise Kean saranno quindi out per la prossima gara di campionato a Cagliari. In forte dubbio anche Arkadiusz Milik (anche oggi parziale con la squadra).

Miretti invece regolarmente in gruppo dopo il fastidio all’alluce di ieri. Per ciò che concerne il portiere polacco, dopo l’intervento e proprio come ieri, ha effettuato lavoro individuale.