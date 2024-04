Cagliari-Juventus, Allegri ne recupera due: i convocati

Domani sera Cagliari-Juventus, buone notizie per Allegri che recupera due infortunati: il doppio rientro tra i bianconeri

La Juventus torna in campo domani a Cagliari, in un appuntamento fondamentale per conquistare punti per avvicinare il piazzamento Champions. Ci sono buone notizie per Massimiliano Allegri, che potrà contare su due elementi in più per la trasferta in Sardegna.

Arruolabili infatti Szczesny e Milik. Il portiere, operato al naso dopo il colpo ricevuto contro il Torino, è tornato pienamente a disposizione come anticipato dal tecnico in conferenza stampa. Ha recuperato anche l’attaccante, che era fuori per infortunio in precedenza. Non ha ancora smaltito il problema all’alluce invece Miretti, che proverà a recuperare per la sfida con la Lazio in Coppa Italia. Assente anche Kean, alle prese con la distorsione al ginocchio sinistro.

Ecco l’elenco completo dei convocati: Szczesny, Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Cambiaso, Rugani, Djalò, Locatelli, Kostic, Weah, McKennie, Alcaraz, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Iling Jr., Vlahovic, Chiesa, Milik, Yildiz.