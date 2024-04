Bufera Juve: “Nuova inchiesta e Scudetto revocato”

Le dichiarazioni del noto giornalista non lasciano molti dubbi in merito alla posizione della Juventus e sono destinate a far discutere tanto

Sono destinate a far discutere le dichiarazioni del giornalista: nel mirino della critica è finita nuovamente la Juventus, che si sarebbe “iscritta al campionato irregolarmente”.

Almeno è questo quanto sostiene Paolo Ziliani, che senza troppi peli sulla lingua, si esprime in maniera chiara su X: “La Juve è iscritta al campionato irregolarmente, lo scudetto 2020 dovrebbe esserle tolto ma la Procura FIGC dorme”.

Si fa chiaramente riferimento a quanto successo nelle scorse ore con il caso Ronaldo: “La sentenza del Collegio Arbitrale, che non solo ha dato torto alla società – prosegue ZIliani -, ma ha detto che tutti i tesserati, Ronaldo in primis, sono stati corresponsabili degli illeciti, è in realtà una Waterloo per Madama: ma come sempre mamma FJGC farà finta di niente… Cose che non vi dirà nessuno dopo il pronunciamento del Collegio Arbitrale che ha condannato la Juventus a pagare 10 milioni più interessi a Ronaldo per gli stipendi non riconosciutigli (e per l’illecito delle manovre stipendi portate avanti col consenso dei suoi tesserati, Ronaldo in primis)”.

Juve, Ziliani: “Deferimento al club, titolo nel 2020 irregolare”

Ziliani così entra nel dettaglio e spiega perché la Juventus si sarebbe iscritta irregolarmente: “Non ha adempiuto al dovere previsto dal codice al punto 5 di “assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la COVISOC una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare”.

Paoli Ziliani di fatto fa notare come sarebbe opportuno che venisse aperta una nuova inchiesta: “Il pronunciamento del Collegio Arbitrale, che ha riconosciuto la colpa della Juventus nei confronti del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo (e anche la corresponsabilità dello stesso tesserato) – si legge su X – , è a tutti gli effetti un “fatto nuovo” che impone alla Procura federale l’apertura di un’inchiesta e il deferimento del club e dell’ex calciatore”.

“Il titolo vinto nel 2020 davanti all’Inter, secondo, conclude Ziliani -, è irregolare come irregolare è stata la qualificazione alla Champions in entrambe le stagioni a danno della Roma prima e del Napoli poi.