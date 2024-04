Caso stipendi, UFFICIALE: Ronaldo batte la Juve in tribunale

Al portoghese non saranno però pagati i 19,5 milioni chiesti nell’arbitrato. Ecco tutti i dettagli

Cristiano Ronaldo ha vinto l’arbitrato contro la Juventus per il mancato pagamento di stipendi arretrati. La famosa ‘carta’ Ronaldo…

Il fuoriclasse portoghese, ora in Arabia all’Al-Nassr, non ha ottenuto però il pagamento dei 19,5 milioni richiesti. Questo perché, come rivelato da Maurizio Pistocchi, il quale sul suo profilo X ha pubblicato una parte del dispositivo dell’arbitrato, al classe ’85 di Funchal è stato “riconosciuto un concorso di colpa per inerzia“.

💣ESCLUSIVA : #CR7 vince l’arbitrato contro la #Juve ma all’asso portoghese viene riconosciuto un concorso di colpa per inerzia e la società bianconera dovrà pagare al portoghese “solo”9.776.166€ + gli interessi dal di del dovuto invece di 19.548.333 mln€ 💣 pic.twitter.com/EztNCBQk9X — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 17, 2024

La società di Exor dovrà così pagare a Ronaldo ‘solo’ “9.776.166 milioni di euro più gli interessi maturati“.