Novità in arrivo per Cagliari-Juventus: possibile esclusione ‘punitiva’ | CM.IT

Due giorni a Cagliari-Juventus, appuntamento delicato per i bianconeri: in vista una esclusione punitiva da parte di Allegri

Dopodomani, la Juventus inaugurerà il turno di campionato contro il Cagliari, in una trasferta dove sarebbe vitale, per i bianconeri, conquistare i tre punti in palio e avvicinare il traguardo del piazzamento Champions. Una sfida che però si annuncia non facile, per il momento di forma dei sardi e per altri motivi.

Kean e Szczesny non saranno della partita, mentre è ancora in forte dubbio Milik. Coperta corta soprattutto in avanti dunque per Massimiliano Allegri, che avrà a disposizione un solo vero cambio offensivo. Dove potrebbe esserci una ulteriore novità.

Il tecnico livornese, per scelta tecnica, potrebbe decidere di tenere fuori dal primo minuto Federico Chiesa, con Kenan Yildiz lanciato verso una maglia da titolare accanto a Dusan Vlahovic. Chiesa è apparso nervoso sabato e non soltanto per il cambio, al termine di una prestazione non esaltante. L’eventuale esclusione dall’undici iniziale potrebbe anche essere di natura preventiva, in vista della sfida di martedì prossimo con la Lazio, in semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Olimpico.