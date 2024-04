L’eroe di Champions in Serie A gratis: scelta fatta

La Serie A osserva interessata il grande spettacolo della Champions: un protagonista assoluto nel nostro campionato gratis è il grande sogno

Le gare di ieri sera in Champions League, prime sfide di ritorno dei quarti di finale, hanno mantenuto le splendide premesse dell’andata. Anche in Barcellona-Psg e in Borussia Dortmund-Atletico Madrid c’è stato spettacolo da vendere, con gol, emozioni e ribaltoni fino all’ultimo.

Psg e Borussia Dortmund, alla fine, hanno staccato i primi due biglietti per le semifinali. Altro spettacolo clamoroso quello che ci attende con le sfide di ritorno tra Manchester City e Real Madrid e tra Bayern Monaco e Arsenal, visto che all’andata questi due match riservarono la bellezza di 10 reti totali.

Si riparte da una situazione di equilibrio assoluto, per adesso, dunque è tutto aperto. E’ un peccato che le squadre italiane debbano rimanere a guardare, anche se i tifosi nostrani potranno rifarsi domani in Europa League e Conference League. Da spettatori, comunque, non mancheranno motivi di interesse per le giocate di autentici fenomeni. Tra quelli impegnati stasera, si sogna ancora di vederne in Serie A uno in particolare.

Modric è ancora un fenomeno: è lui l’affare da non perdere

Parliamo di Luka Modric, che è stato accostato a più riprese al nostro campionato in passato. La sua avventura al Real Madrid stavolta sembra giungere davvero al termine e nel prossimo mercato il suo profilo farebbe ancora gola a molti, nonostante vada per i 39 anni.

Un giocatore di classe sopraffina, che tra i possibili colpi a parametro zero in campo stasera è largamente il preferito dai votanti del sondaggio odierno di Calciomercato.it su ‘X’. Modric raccoglie addirittura il 51,3% dei voti, maggioranza assoluta. Assai meno preferenze per Jorginho (25,6%), Choupo-Moting (12,8%) e Nacho (10,3%).