Furia Rudiger e siparietto Orsato: City-Real è uno show totale

Protagoniste di un confronto assolutamente vibrante, Manchester City e Real Madrid stanno dando vita ad un match molto equilibrato. Siparietto Orsato

Manchester City-Real Madrid è entrata nella sua fase più calda. Dopo aver trovato il gol del vantaggio grazie a Rodrygo, i Blancos non hanno subito più di tanto il ritorno della compagine di Guardiola. A dispetto delle previsioni della vigilia, i Citizens hanno faticato più del previsto a rendersi pericolosi dalle parti di Lunin, salvo poi trovare il gol del pareggio con De Bruyne.

Con il passare dei minuti la tensione è chiaramente salita. Già nel primo tempo, in realtà, Vinicius aveva “sollecitato” Grealish ad alzarsi. Dopo un presunto contatto, infatti, l’attaccante del Real Madrid aveva mimato all’inglese il gesto del tuffo, esternando le sue perplessità sulla reazione dell’avversario che, a suo dire, aveva estremizzato un contatto giudicato da Vinicius venale. Nel secondo tempo, invece, è toccato a Rudiger fare la voce grossa.

Per tenere alta la guardia, l’esperto difensore del Real Madrid è parso piuttosto nervoso non solo con il suo portiere Lunin, ma anche i colleghi di reparto. Come se non bastasse, poco dopo è stato l’arbitro Orsato a prendersi la scena. Dopo uno scatto il direttore di gara è stato costretto a fermarsi per qualche secondo per un problema fisico. Come evidenziato da Amazon Prime Video, avvicinatosi all’arbitro, Nacho ha chiesto ad Orsato come si sentisse. Molto più pragmatico Haaland che, con la sua squadra in svantaggio, ha domandato al direttore di gara: “Di chi è il pallone?”.