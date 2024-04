Arrivano conferme: la strategia di Giuntoli per sorpassare l’Inter | CM.IT

Si potrebbe profilare un duello sul mercato tra le due grandi rivali Juventus e Inter: le strategie dei bianconeri per beffare i nerazzurri

L’Inter si appresta a conquistare scudetto e seconda stella, con la matematica del titolo che potrebbe arrivare già lunedì prossimo con una vittoria nel derby contro i cugini del Milan.

Intanto l’Ad Marotta ha professato ottimismo sulla continuità di Zhang alla guida dei nerazzurri e confermato la volontà di blindare Simone Inzaghi in panchina, prossimo al rinnovo di contratto fino al 2027 che sarà formalizzato dopo aver messo in bacheca il campionato. L’allenatore emiliano avrà anche un adeguamento sull’ingaggio, ma chiede soprattutto garanzie sulla competitività dello scacchiere a sua disposizione. Due le richieste di Inzaghi: la conferma dei suoi titolarissimi e puntellare la rosa con qualche altro colpo dopo aver bloccato Zielinski e Taremi.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Gudmundsson

Certamente un obiettivo che fa gola all’Inter e Inzaghi è Gudmundsson, in vetrina con la maglia del Genoa e che andrebbe a completare il rooster offensivo insieme a Thuram, Taremi e capitan Lautaro Martinez.

I ‘Grifoni’ valutano almeno 30 milioni di euro il nazionale islandese, appetito anche in Premier League oltre a essere corteggiato dalla rivale Juventus. Pure i bianconeri da tempo stanno sondando Gudmundsson, cercando l’incastro giusto per portarlo alla Continassa nel restyling offensivo che vedrà la ‘Vecchia Signora’ mettere sul mercato Kean e probabilmente anche Milik. Come raccolto di recente da Calciomercato.it, Giuntoli per battere l’Inter nella corsa all’attaccante (13 reti finora in campionato) valuta l’inserimento nella trattativa col Genoa di Barrenechea, Miretti o Djalò, quest’ultimo a caccia di minutaggio e che sbarcherebbe in prestito in Liguria.

Da capire se i rossoblù apriranno a contropartite, o vorranno chiudere l’affare solo cash e in questo caso le compagini di Premier balzerebbero in prima fila per il cartellino di Gudmundsson. In casa Juve, inoltre, anche Frendrup per il centrocampo resta un profilo monitorato con attenzione da Giuntoli.