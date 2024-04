Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 16 aprile 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Passi o chiudi”. Cardinale, il Milan e Pioli. Juve ti servono 4 colpi. Inter stellata. Atalanta folle pari. E il Bologna perde Ferguson sei mesi.

Così apre il Corriere dello Sport: “Gasp strega Napoli”. De Laurentiis vuole soffiarlo all’Atalanta. Roma-Milan, oro Olimpico. Sorpresa Felipe: va al Palmeiras. Incubo Chiesa: digiuno e rabbia. Ferguson shock: fuori sei mesi.

L’apertura di Tuttosport: “Tormenti Chiesa, futuro Yildiz”. L’azzurro soffre però non va via. Riecco la Champions stellare: Mbappe da rimonta. Inzaghi: “Inter, resto e vinco”. Gioia Ndicka: è già a casa. Toro, Ilic per forza.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 16 aprile 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, martedì 16 aprile 2024.